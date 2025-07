Condividi via email

Modric Milan, Loftus Cheek lo esalta: «È un Pallone d’Oro! Darà molto alla squadra, ha una caratteristica che hanno in pochi». Le ultimissime

Loftus-Cheek, centrocampista ex Chelsea e ora al Milan, ha parlato in esclusiva a The Straits Times. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista rossonero su Max Allegri.

«Ho giocato contro di lui alcune volte. È un Pallone d’Oro, non sono in molti a poterlo dire. È un calciatore fortissimo, ha avuto una carriera al top e avere quel tipo di esperienza in squadra e la qualità del giocatore, darà molto alla squadra»