MN24 – Sassuolo Milan Femminile: anche Cernoia salta il match, il motivo

Domani pomeriggio il Milan femminile affronterà il Sassuolo in campionato. Tra le assenti anche Cernoia, il motivo

In vista del match di domani pomeriggio del Milan femminile in campionato contro il Sassuolo, valido per la sedicesima giornata della Serie A 2023-24, mister Corti dovrà fare a meno anche di Cernoia.

Oltre alle indisponibili Asllani, Swaby e Arnadottir, come raccolto dalla redazione di Milannews24 la centrocampista non è al 100% e quindi non sarà convocata.