MN24- Ibra lavora ancora a parte in vista della Lazio

Il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento odierno. Cosi come per Rebic non arrivano buone notizie anche da Ibrahimovic

Come raccolto dalla nostra redazione, niente allenamento in gruppo nemmeno oggi infatti per lo svedese che da quando si è fatto male contro la Juventus non ha mai svolto una seduta con il resto della squadra. Improbabile la sua presenza anche contro la Lazio in Coppa Italia.