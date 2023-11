Bennacer continua a lavorare per rientrare in gruppo: le condizioni del centrocampista rossonero. I dettagli

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Ismael Bennacer continua a lavorare in questa sosta per le Nazionali per rientrare in gruppo.

Il centrocampista rossonero ha svolto la prima parte dell’allenamento con la squadra, ma non ha preso parte all’amichevole con la Primavera di questa mattina.