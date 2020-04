MN24 – Bargiggia: «Non credo che Maldini rimarrà al Milan»

Il noto giornalista ha parlato del futuro di Paolo Maldini e del suo operato in collaborazione con Boban come dirigente del Milan.

Nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata a milannews24.com, Paolo Bargiggia è tornato sull’operato di Boban e Maldini da dirigenti del Milan: «Secondo me entrambi hanno ricoperto ruoli che non avevano mai occupato, non essendo giustamente nati imparati. Non mi ha esaltato la loro gestione, anche se la realtà in cui agivano era problematica. Devo dire però che alcune operazioni, come quella di Theo Hernandez e Rebic, si sono poi rivelate come ottimi affari».

Inoltre, una considerazione sul futuro dell’ex capitano: «Penso che anche Maldini non rimarrà, anche perché se lo facesse sconfesserebbe l’amico Boban e la filosofia di lavoro che condividevano. Una piccola percentuale di permanenza la riservo, ma è bassa».