MN24 – Allenamento Milan, lavoro individuale per Kjaer e Pobega: le ULTIME da Milanello

Allenamento Milan, lavoro individuale per Kjaer e Pobega: le ULTIME da Milanello. I dettagli

Il Milan è tornato ad allenarsi con tutto il gruppo dopo la breve pausa pasquale, concessa da Stefano Pioli, e in vista del prossimo impegno di campionato contro il Lecce di sabato 6 aprile alle ore 15.

Come appreso da Milannews24, tutti i rossoneri si sono allenati in maniera soft e in particolare c’è da segnalare il rientro di Kjaer e Pobega che hanno svolto ancora un lavoro individuale sul campo.