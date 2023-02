Mkhitaryan: «Due derby vinti in 18 giorni? Pazzesco»

Henrih Mkhitaryan, intervistato nel programma 1vs1 in onda su Dazn è tornato tra le varie sulla vittoria del derby contro il Milan

Henrih Mkhitaryan, intervistato nel programma 1vs1 in onda su Dazn è tornato tra le varie sulla vittoria del derby contro il Milan:

«Vincere due derby in 18 giorni è una cosa pazzesca, volevamo vincerli entrambi: il primo voleva dire conquistare la Supercoppa italiana. Con la fiducia acquisita in quella partita, ci siamo buttati sul derby di campionato: eravamo prontissimi, giocavamo in ‘casa’ con i nostri tifosi e abbiamo di nuovo dimostrato che meritavamo di vincere. Le sensazioni sono veramente incredibili e siamo contenti che Milano sia nerazzurra»