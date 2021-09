Minutaggio Milan: ecco il podio dei rossoneri più usati in Serie A

Sono quattro i giocatori del Milan che hanno oltrepassato i 500 minuti in questo avvio di Serie A. Ecco il podio

In queste partite, Pioli ha applicato turn over e rotazioni per gestire i propri giocatori. Sono infatti solo quattro i giocatori del Milan che hanno oltrepassato i 500 minuti in questa Serie A.

Al primo posto troviamo ovviamente Mike Maignan, con 573 minuti. Al secondo posto figura Tonali con 550 minuti, nonché primo giocatore di movimento impiegato maggiormente da Pioli. Infine, a pari merito con 513 minuti, troviamo Theo Hernandez e Fikayo Tomori.