Minoia a MilanTV: «Nuovi acquisti azzeccati. Kalulu? Una sorpresa». Le dichiarazioni ai canali ufficiali rossoneri

Alberto Minoia ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le sue parole.

MILAN – «È sorprendente, fino ad un anno e mezzo fa faceva fatica a stare con le prime. Probabilmente sono stati azzeccati i nuovi acquisti e l’unione dello spogliatoio è stato determinante. Ci sono buone possibilità di arrivare dove non si arriva da 11 anni.»

KALULU – «Anche lui una sorpresa, era stato preso come quarto o quinto difensore. All’inizio lo vedevo titubante con la palla tra i piedi, poi ha acquistato sicurezza e ora si permette di andare avanti e di impostare l’azione: è probabilmente una sicurezza che dà anche l’allenatore. Chi l’ha preso ci ha visto bene insomma.»

BARESI – «Nello spogliatoio era al contrario di come lo vedevi in campo: tranquillo, silenzioso ed educato. In campo si trasformava, bastava uno sguardo per capire se avevi sbagliato. Ti consigliava a modo suo.»

FINALE DI STAGIONE – «Mi immagino una crescita della squadra, ancora più convinta e decisa nel raggiungere l’obiettivo. Con una rosa più ampia aumenterà anche l’entusiasmo e la voglia di arrivare all’obiettivo.»