Milik Milan: INSERIMENTO dei rossoneri per l’attaccante, il FATTORE che può spostare gli equilibri

Il calciomercato Milan si muove per un secondo attaccante da affiancare a Morata. In tal senso spunta la clamorosa idea Milik

Colpo dalla rivale? Il calciomercato Milan si muove per un secondo attaccante da affiancare a Morata. In tal senso spunta la clamorosa idea Milik

come riportato da Calciomercato.it l’attaccante bianconero vorrebbe trovare una squadra in cui ritagliarsi uno spazio importante. Le voci più insistenti dicono che il Besiktas si sarebbe fatto sotto per lui, ma se dovesse bussare alla sua porta Ibrahimovic, sarebbe davvero difficile per l’ex Napoli non aprirgli o comunque chiudergliela senza aver ascoltato cosa avrebbe da proporre per il futuro.