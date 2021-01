Milanello, il report dell’allenamento odierno: defaticante e partitella

Milanello, nessun giorno di pausa per il Milan che prepara la sfida di martedì contro l’Inter in Coppa Italia a San Siro

Domenica di lavoro per i rossoneri di Mister Pioli, che si sono ritrovati questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per dare il via all’allenamento. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri, in campo gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato il riscaldamento con una serie di torelli seguiti da una partitella con le mani. La sessione è proseguita con alcune esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso palla, prima della consueta partitella su campo ridotto.