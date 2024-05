Milan Cagliari, allenamento anche per i sardi: il REPORT. Ecco come si stanno preparando alla sfida contro i rossoneri

Sabato sera andrà in scena Milan Cagliari, il match valido per il 36° turno del campionato di Serie A. Giornata d’allenamento per la squadra di Stefano Pioli, ma anche per quella di Claudio Ranieri. Di seguito il report sulla seduta odierna dei sardi.

IL REPORT – «I rossoblù sono scesi in campo al CRAI Sport Center di Assemini. Attivazione tecnica ad iniziare la seduta odierna, a seguire possesso palla ed una sessione di cross e conclusioni a rete. La squadra ha terminato l’allenamento in palestra con un circuito dedicato allo sviluppo della forza. Parzialmente in gruppo Marco Mancosu; personalizzato per Nicolas Viola»