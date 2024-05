Ausilio rivela: «Calhanoglu? Sapevamo che non rinnovava col Milan, è bastata una telefonata con Inzaghi per convincerlo»

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è tornato a parlare dell’acquisto di Calhanoglu a parametro zero dal Milan

Nel corso della chiacchierata fatta con Fabrizio Biasin, Piero Ausilio torna a parlare del colpo a parametro zero fatto dall’Inter con Hakan Calhanoglu, prelevato quando era in scadenza di contratto col Milan.

SU CALHANOGLU – «Riguardo Calhanoglu c’è stato purtroppo il dramma di Eriksen, che è stata una situazione brutta, spiacevole e di angoscia. Eravamo molto preoccupati per lui, in primis per la condizione del ragazzo come uomo, e poi perché ci siamo resi conto che lo avevamo perso. Siamo stati bravi a capire insieme a Inzaghi quali erano le possibilità sul mercato e lo abbiamo convinto con una telefonata. Non aveva rinnovato col Milan, aveva opportunità in Spagna. Siamo stati convincenti, ha parlato col mister, e diciamo che è stata più facile rispetto a Mkhitaryan».

