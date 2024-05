Sarri Milan: Marsiglia interessato, già rifiutate queste 4 proposte. I DETTAGLI

Tra i nomi accostati al Milan per il post Pioli c’è quello di Sarri. Per l’ex Lazio spunta il Marsiglia, già rifiutati 4 club

Maurizio Sarri tornerà in panchina già a partire da giugno? Per ora la situazione non è ancora definita e il futuro dell’allenatore accostato anche al Milan per il dopo Pioli resta in bilico.

Come riportato da TMW per ora l’ex Lazio ha rifiutato 4 proposte: Nottingham Forest, in Premier League, passando per lo Spartak Mosca, il Siviglia e una offerta dall’Arabia. In questo contesto si è inserito il Marsiglia ha fatto un sondaggio anche se per ora non è risaputo se la possibile destinazione sia gradita.