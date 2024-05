Brassier Milan, un nuovo club di Serie A piomba sul difensore: c’è già stato un incontro! Ecco di che squadra si tratta

Sembrano continuare ad aumentare le squadre in Serie A interessate a Lilian Brassier, nome calcio per il calciomercato Milan già dallo scorso inverno. L’ultimo, in ordine cronologico, ad aver messo gli occhi sul centrale del Brest pare essere il Bologna.

Il ds dei rossoblù Sartori, secondo TMW, avrebbe già incontrato i dirigenti del club francese per capire eventualmente quali saranno le cifre per prelevarlo in estate. Sartori stesso ha pensato al calciatore come possibile sostituto di Calafiori, qualora l’italiano dovesse essere ceduto in estate. La richiesta fatta dal Brest si aggira sui 10-12 milioni di euro. Sulle tracce del calciatore ci sono anche i rossoneri e il Torino, ma adesso il club italiano ad essere in vantaggio pare proprio il Bologna.