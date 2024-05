Buongiorno Milan, Ausilio vuota il sacco: «Lui mi piace e anche tanto, ma l'Inter...»

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, cha chiarito l’interesse dei nerazzurri per Buongiorno, obiettivo del Milan in difesa

Intervenuto in una diretta Instagram con Fabrizio Biasin, il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha affrontato anche il tema riguardante Alessandro Buongiorno: il difensore del Torino è un obiettivo del calciomercato Milan, ma piace a tante squadre.

ALTRO DIFENSORE CENTRALE? – «Nell’immediato no, non sono previste uscite nel reparto. Nessun calciatore che gioca in difesa ci ha chiesto di andare via. Abbiamo giocatori forti e non voglio sentire questo è vecchi. Se i vecchi sono come gli Acerbi, i Darmian e i Mkhitaryan, li tengo per tutta la vita. Buongiorno mi piace e anche tanto, ma sono tanti i giocatori che mi piacevano ma non posso prenderli tutti. In quel reparto siamo a posto così».

L’INTERVISTA COMPLETA AD AUSILIO.