Milanello, allenamento pomeridiano alla vigilia di Napoli-Milan

Milanello allenamento pomeridiano per il Milan che nella giornata odierna di riunirà nel centro sportivo di Carnago

Allenamento pomeridiano per il Milan questo pomeriggio a Milanello: la squadra di Stefano Pioli si riunirà infatti alle ore 18 presso il centro sportivo di Carnago per completare la preparazione in vista della gara di domani sera al San Paolo tra Napoli e Milan.

Tra i sicuri assenti per la sfida di domani nel Milan ci sarà Samu Castillejo: l’esterno spagnolo non ci sarà a Napoli, ma potrebbe tornare in tempo per le prossime gare di campionato.