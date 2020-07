Gazzetta- Castillejo potrebbe rientrare in tempo per le ultime gare

Gazzetta, internamente l’intervista ai preparatori atletici rossoneri, la curiosità è tutta per i tempi di recupero degli infortunati

Gazzetta, internamente l’intervista ai preparatori atletici rossoneri, la curiosità è tutta per i tempi di recupero degli infortunati, in particolare per Castillejo, il quale potrebbe anche rientrare in tempo.

POTREBBE RECUPERARE- Matteo Osti e Roberto Peressutti, hanno parlato del buon momento della squadra, dal punto di vista fisico. Da qui la conferma che Castillejo, potrebbe rientrare per le ultime partite gare in programma.