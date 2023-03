Vranckx: «Mi alleno molto e spero di giocare di più. Sul futuro…». Il centrocampista rossonero racconta questa stagione

Aster Vrancxk, centrocampista rossonera classe 2002 in prestito dal Wolfsburg, ha parlato alla tv belga Sporza della sua stagione al Milan.

STAGIONE ROSSONERO – «Questa stagione è quella dell’apprendimento, lo sapevo. La concorrenza è grande e il passaggio al campionato italiano non è scontato. L’obiettivo è giocare più minuti, lavorerò sodo per raggiungerlo»

GLI ALLENAMENTI – «Faccio altri allenamenti per compensare i minuti che non faccio in partite. Faccio lavoro sia in campo sia in palestra, a volte con un allenatore personale a volte con il personale rossonero»

IBRA – «Zlatan parla spesso con tutti i giovani e dà costantemente consigli, vuole migliorare le persone che gli stanno attorno. È anche il tipo che tiene tutti sulle spine nello spogliatoio»

IL FUTURO – «Vedremo, a volte penso ad altre soluzioni»