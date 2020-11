Milan-Verona streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Verona streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A

Milan-Verona streaming: domenica 8 novembre, alle ore 20:45, i rossoneri scenderanno in campo a San Siro in un match valido per la settima giornata di Serie A. Sarà una prova di maturità decisiva per gli uomini di Pioli. La brutta sconfitta in Europa League rimediata contro il Lille infatti ha interrotto la lunghissima striscia di risultati utili consecutivi e ora rischia di minare la salute mentale di Romagnoli e compagni. Era dalla gara contro il Genoa prima del lockdown che il Diavolo non incappava in una sconfitta. Conquistando i tre punti all’ultima gara di campionato prima di una nuova sosta per le Nazionali, i rossoneri consoliderebbero ulteriormente il primo posto in classifica e darebbero dimostrazione di grande carattere. A San Siro però arriva un Hellas Verona certamente non inerme: i clivensi vengono da una tonda vittoria contro il Benevento (per 3-1) e ricoprono attualmente il settimo posto in classifica, a soli 5 punti di distanza dal Milan.

Milan-Verona, streaming e diretta tv

Milan-Verona è in programma domenica 8 novembre 2020 alle ore 20:45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Milan-Verona, ultime e probabili formazioni

MILAN – 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli, con il ritorno dal primo minuto dei titolarissimi. In difesa, a protezione di Donnarumma, agiranno Calabria, Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. In cabina di regia torna Bennacer, che giocherà in coppia con Kessie. La linea dei trequartisti sarà composta da Leao, in ballottaggio con Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers (che dovrebbe recuperare dall’affaticamento). Davanti il solito Ibrahimovic.

VERONA – Juric dovrà fare a meno degli indisponibili Gunter, Veloso, Vieira, Faraoni, Favilli, Benassi, Danzi e Ruegg. In difesa dovrebbero agire Ceccherini, Lovato ed Empereur. Ali di centrocampo saranno Lazovic e Dimarco, mentre nel cuore della mediana giocheranno Ilic e Tameze. Davanti Kalinic sarà supportato da Barak e Zaccagni.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović.

PROBABILE FORMAZIONE VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Milan-Verona, i precedenti

Milan-Verona di domenica sera sarà il 30esimo incontro tra queste due squadre a San Siro. La bilancia dei precedenti tende nettamente a favore dei rossoneri, che in casa con l’Hellas non hanno mai perso. Dei 29 incontri fino ad ora, il Diavolo ne ha vinti di 17, con 12 pareggi e, come detto, 0 vittorie per i veneti. Il Milan ha inoltre segnato 50 gol in questa sfida, mentre gli scaligeri 20. L’ultimo incrocio tuttavia terminò 1-1, con gol del vantaggio di Faraoni e pareggio di Calhanoglu.

Milan-Verona, i precedenti con Guida

Marco Guida è il direttore di gara designato per la sfida tra Milan e Hellas Verona in programma domenica sera a San Siro. Il fischietto di Pompei sarà coadiuvato da Fiorito e Sechi, quarto uomo Marinelli mentre al Var ci saranno Valeri e Giallatini. Guida ha arbitrato 27 volte il Milan in carriera, bilancio positivo per i rossoneri: 11 successi, 8 pareggi e 8 sconfitte. Dodici invece la gare dirette al Verona: 4 successi scaligeri, 4 pareggi e altrettante sconfitte.