Milan Venezia, l’occasione giusta per il debutto di Pellegri?

Pietro Pellegri non ha ancora trovato spazio dal suo arrivo al Milan. Contro il Venezia, però, ci sono tutti i presupposti per il debutto dell’attaccante classe 2001.

Stefano Pioli, complici le assenze di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, potrebbe far rifiatare Ante Rebic a partita in corso, contando anche che la gara con i veneti si gioca nel turno infrasettimanale. Sarebbe l’occasione per l’ex Genoa e Monaco di dimostrare il proprio valore.