Milan, un derby di Coppa Italia per riscattarsi: ecco i precedenti

Un derby per riscattarsi per Stefano Pioli e Antonio Conte, ecco i precedenti tra Milan ed Inter in Coppa Italia

Per Milan ed Inter testa al derby di Coppa Italia per riscattare un week-end non esaltante. Sarà la stracittadina numero 25 in questa competizione, ecco come sono andate le sfide precedenti.

Rossoneri in vantaggio con 10 vittorie, mentre sono 7 i pareggi e le vittorie dell’Inter. Una sola sfida nel nuovo millennio, quella del 27 dicembre 2017, guarda caso sempre ai quarti di finale, conclusa con la vittoria dell’allora squadra di Gattuso ai supplementari grazie a Cutrone. L’eroe di quella sera fu però Antonio Donnarumma, miracoloso in più circostanze su Icardi e Joao Mario. Sarà tra l’altro il 5° incrocio ai quarti. Nei precedenti il Diavolo ha passato 3 volte il turno, subendo una sola eliminazione. Un solo precedente invece in finale, nel 1977 con il Milan che sollevò il trofeo grazie alla vittoria per 2-0.