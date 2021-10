Milan Torino, Theo esulta: «Continuiamo a lottare e a vincere» – FOTO

Sesta vittoria consecutiva. Il Milan di Stefano Pioli batte di misura anche il Torino di Ivan Juric nell’anticipo della decima giornata di campionato. Decisiva la rete di Olivier Giroud al 14′ che lancia i rossoneri in testa alla classifica mettendo pressione sulle insegutrici, obbligate a fare risultato.

Tra i protagonisti della sfida c’è stato sicuramente Theo Hernandez, guarito dal Covid e subito tornato padrone della fascia sinistra. Il terzino rossonero ha festeggiato la vittoria sui social: «Continuiamo a lottare, continuiamo a vincere»

We keep fighting…we keep winning 🔴⚫️ SEMPRE @acmilan!!!! #TH1️⃣9️⃣ pic.twitter.com/eqqsX2niqZ

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) October 26, 2021