Milan, testa al campo: limitato l’utilizzo dei social dei giocatori

Il Milan dopo due giorni di riposo ritorna in campo oggi pomeriggio a Milanello in preparazione del match con la Lazio

Il Milan oggi torna in campo a Milanello. La squadra rossonera dopo la disfatta di Riyad ha goduto di due giorni di riposo per staccare un po’ la spina e riacquistare energie mentali preziose. Si riparte nel pomeriggio con un lavoro tattico in vista del match di martedì sera contro la Lazio che ha tutti i contorni di uno scontro diretto per la zona Champions League.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in questi giorni in pochissimi tra i giocatori hanno postato qualcosa sui loro account social (solo Leao, Messias, Bakayoko e Ibrahimovic). Nessun’indicazione ufficiale in merito, ma probabilmente un segnale direttamente dallo spogliatoio: in un momento così delicato l’attenzione massima è rivolta unicamente al campo.