Milan, sono quattro gare senza vittorie: l’ultima volta nel 2021

Il Milan entra in una striscia di gare senza vittorie che mancava dal 2021. I rossoneri non vincono da ben quattro partite

Roma, Torino, Lecce, Riyad. Quattro gare che rischiano di essere una sliding doors pesante per questa stagione del Milan. I rossoneri in poco più di una settimana hanno buttato al vento la possibilità di vincere due trofei e si sono allontanati in maniera quasi compromettente dal primo posto in campionato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ultima volta che la squadra di Pioli ebbe una striscia di quattro partite senza vincere era il febbraio 2021, tra Serie A ed Europa League.