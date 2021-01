Milan: Simakan il primo rinforzo, si aspetta il SI dello Strasburgo

Il Milan ha trovato da tempo l’accordo con Simakan, centrale difensivo dello Strasburgo. Il club francese, però, non avrebbe dato ancora…

Simakan è da tempo in orbita Milan. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe già in mano un accordo con il giocatore, ma lo Strasburgo non avrebbe ancora dato l’ok al trasferimento.

Il Diavolo si assicurerebbe un difensore centrale di prospettiva, spendendo una cifra intorno ai 16 milioni di euro più bonus, soldi che il club francese vorrebbe immediatamente reinvestire sul mercato per prelevare un attaccante, vista la situazione precaria in classifica.