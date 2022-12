Milan, segnali positivi da Saelemaekers: gol e tanti spunti

Alexis Saelemaekers è stato tra i più positivi nell’amichevole di ieri tra Milan e Liverpool. Il belga sembra tornato in condizione

In una gara difficile contro un avversario di livello, Stefano Pioli può comunque sorridere per la prestazione di Alexis Saelemaekers. Il belga ha giocato 70 minuti, siglando un gol e offrendo diversi spunti in campo. Il Milan può ritrovare un elemento fondamentale nel dare equilibrio sulla fascia.

Come riporta Tuttosport, il classe ’99 era fuori dal 1° ottobre dopo una distorsione al ginocchio nel match contro l’Empoli. L’obiettivo è arrivare al top della forma per la ripresa del campionato, il 4 gennaio contro la Salernitana.