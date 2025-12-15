Milan Sassuolo, Ordine boccia Nkunku: deve dimostrare di meritare fiducia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il deludente pareggio del Milan contro il Sassuolo ha inevitabilmente messo sotto la lente di ingrandimento le prestazioni dei singoli giocatori, con particolare focus sul reparto avanzato. L’attenzione è caduta su Christopher Nkunku, l’attaccante francese su cui il club rossonero ha puntato con grande convinzione durante la sessione estiva di mercato.

Il collega Franco Ordine, intervenuto sulle colonne de Il Corriere dello Sport, ha analizzato la fragilità della panchina del Milan e ha espresso un giudizio netto sulla posizione del centravanti, interpellando direttamente il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare.

La Fede di Tare e la Necessità di Risposte sul Campo

Ordine ha sottolineato la grande stima e la fiducia che la dirigenza ripone in Nkunku: “Tare è un convinto estimatore di Nkunku e il curriculum del francese lo spiega: carta canta si dice in questi casi“. L’esperto dirigente albanese è notoriamente un sostenitore delle qualità del giocatore, le cui precedenti esperienze e statistiche giustificano ampiamente l’investimento effettuato dal Diavolo.

Tuttavia, il giornalista ha incalzato: “Ma ora, curriculum a parte, è venuto il momento di dimostrare con qualche gol di meritare la fiducia e soprattutto l’investimento effettuato in estate“. Il calcio, specialmente a questi livelli, è fatto di risultati concreti e non solo di potenziale o di successi passati. Nkunku deve tradurre il grande potenziale in numeri tangibili, specialmente in un momento cruciale della stagione in cui il Milan di Massimiliano Allegri sta lottando per non perdere il contatto con la vetta.

La Pressione su Nkunku e le Scelte di Allegri

Le parole di Ordine riflettono la crescente impazienza dell’ambiente rossonero. Sebbene Allegri, il tecnico livornese, stia cercando di integrare Nkunku nel migliore dei modi nel suo schema tattico, le prestazioni altalenanti e la scarsa concretezza in zona gol non possono più essere ignorate. La rosa corta costringe spesso Allegri a soluzioni di emergenza, ma è il centravanti titolare che deve garantire solidità e, soprattutto, gol pesanti.

Il DS Tare è chiamato a osservare attentamente i prossimi impegni, in particolare la sfida di Supercoppa a Riad. Il rendimento immediato di Nkunku sarà determinante per le decisioni di mercato di gennaio. Se l’attaccante francese non dovesse fornire risposte chiare e positive in termini di realizzazione, Tare sarà costretto ad accelerare i contatti per un centravanti di peso al fine di non vanificare gli sforzi fatti per mantenere il Milan nelle zone alte della classifica.