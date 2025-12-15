Milan Sassuolo, per l’AIA il gol di Pulisic era regolare: l’analisi dell’episodio. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il pareggio del Milan contro il Sassuolo è stato pesantemente condizionato da una direzione di gara incoerente, culminata con l’annullamento ingiusto di un gol a Christian Pulisic. Per l’ennesima volta in questa stagione, i rossonerisi ritrovano a lamentare un torto arbitrale, questa volta aggravato dalla prestazione dell’arbitro Valerio Crezzini, esordiente a San Siro.

Il fischietto della sezione di Siena, classe 1993, ha mostrato una gestione della partita incerta fin dai primi minuti, non sanzionando con l’ammonizione un fallo duro e in ritardo di Alexis Saelemaekers su Muharemovic. Da quel momento, il direttore di gara ha faticato a tenere il polso della situazione, caratterizzando la sua prova con una incoerenza evidente, specialmente nell’assegnazione dei falli.

La Parola all’Esperto: Marelli Conferma l’Errore

L’episodio che ha scatenato la rabbia della sponda rossonera è, senza dubbio, il gol annullato a Christian Pulisic nel secondo tempo. Crezzini ha ravvisato una spinta di Ruben Loftus-Cheek su Candé, che con esperienza e malizia si è lasciato cadere in modo plateale appena ha sentito il contatto del centrocampista avversario.

La scelta è stata sbagliata, come confermato da Luca Marelli, l’ex arbitro e commentatore tecnico, intervenuto negli studi di DAZN: “Lascia molti dubbi. Rete annullata per una spinta di Loftus-Cheek per Candé. L’arbitro fa completare l’azione e poi fischia. È un’azione di campo, il VAR non può intervenire. Un contatto c’è stato, Loftus appoggia le mani sul giocatore del Sassuolo ma non vedo nessuna spinta.”

Marelli ha poi aggiunto che, considerando la bassa soglia di falli fischiati da Crezzini (solo 24), questo episodio era ampiamente al di sotto della soglia di irregolarità: “A mio parere questa rete non doveva essere annullata. Non c’era poi nessun fuorigioco da segnalare”.

L’AIA Ammette: Gol Regolare

A peggiorare ulteriormente la posizione di Crezzini e ad avvalorare la rabbia dei tifosi del Diavolo, sono arrivate indiscrezioni riguardo la posizione dei principali vertici arbitrali dell’AIA. Secondo le fonti, anche l’Associazione Italiana Arbitri ha convenuto che la rete realizzata da Christian Pulisic era da considerarsi assolutamente regolare e, pertanto, non andava annullata.

Questo ennesimo errore decisivo costa due punti cruciali al Milan di Massimiliano Allegri, il cui obiettivo Scudetto è messo in discussione anche da fattori esterni. La dirigenza, con il DS Igli Tare, dovrà valutare se questi continui torti stiano minando la serenità e la concentrazione della squadra in una fase cruciale del campionato.