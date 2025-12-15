Milan Sassuolo, il paradosso del Diavolo: grande con le grandi, piccolo con le piccole! Il dato non mente

Milan Sassuolo, non passa inosservato il paradosso del Diavolo: grande con le grandi e piccolo con le piccole. La statistica

La stagione del Milan si presenta come un enorme paradosso. Nonostante la meritata posizione in classifica – al secondo posto a -1 dall’Inter capolista, pur avendo sprecato l’occasione di restare in testa pareggiando col Sassuolo – il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri mostra un curioso e preoccupante dualismo.

Il discorso è chiaro: il Milan è grande con le grandi, ma piccolo con le piccole. Una dinamica sulla quale Allegri deve intervenire urgentemente, non solo per alimentare il sogno Scudetto, ma anche per garantire quella continuità necessaria a blindare un posto in Champions League.

Milan Sassuolo, i numeri neri contro le ‘piccole’

I numeri del Milan contro le squadre di bassa classifica e le neopromosse sono emblematici:

Contro le tre neopromosse (Cremonese, Pisa e Sassuolo), su 9 punti disponibili il Milan ne ha guadagnati appena 2 .

il Milan ne ha guadagnati . Il bilancio è di 5 gol fatti e ben 6 reti subite.

Questo rendimento è ulteriormente deludente se si considerano anche le vittorie ottenute in rimonta, ma con troppe difficoltà, contro squadre come Parma, Lecce e Torino.

Il dato che fa più riflettere è il capovolgimento di rendimento negli scontri al vertice:

Contro le big (Bologna, Napoli, Inter, Juventus e Roma), il Milan ha conquistato ben 13 punti su 15 disponibili .

. Il saldo è di 5 gol segnati e un solo gol subito, peraltro su calcio di rigore e non su azione.

Mettendo a confronto questi dati così contrastanti, sorge spontaneo domandarsi: Milan, qual è in realtà la tua dimensione? La capacità di esaltarsi con le grandi e la tendenza a distrarsi con le piccole rappresentano la grande sfida per Allegri in vista del mercato di gennaio e del prosieguo del campionato.