Milan Sassuolo, Crezzini bocciato: voto 4,5 ed esordio a San Siro da dimenticare.

La prima volta di Valerio Crezzini a San Siro si è trasformata in un vero e proprio disastro arbitrale. La direzione di gara del giovane fischietto della sezione di Siena nella sfida tra il Milan e il Sassuolo è stata decisamente insufficiente, una prestazione punita severamente dalla stampa sportiva nazionale. I principali quotidiani italiani hanno infatti espresso un giudizio unanime sulla sua prova, assegnandogli una bocciatura senza precedenti con un voto medio di 4,5.

Difficile immaginare un esordio più negativo. Gli errori commessi da Crezzini sono stati troppi e hanno avuto un impatto diretto sull’andamento della partita e, in ultima analisi, sul risultato finale che ha visto i rossoneri frenare con un pareggio. L’episodio che ha fatto più discutere è senza dubbio l’annullamento del gol a Christian Pulisic, l’esterno statunitense del Diavolo, per un presunto fallo in attacco di Ruben Loftus-Cheek, un’azione che persino i vertici arbitrali hanno ritenuto regolare a posteriori.

La Tensione Sale: Errori e Incoerenza di Giudizio

L’incoerenza nella gestione dei cartellini e dei contatti fisici ha reso la gara nervosa e difficile da interpretare per i giocatori. La sensazione diffusa è che Crezzini abbia perso di mano la partita sin dalle battute iniziali, non riuscendo a imporre una linea di condotta chiara e uniforme. Questo ha generato un clima di incertezza che ha favorito le simulazioni difensive e i protesti, danneggiando il gioco.

Per il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese impegnato nella complessa rincorsa Scudetto, questi errori arbitrali rappresentano un ostacolo inaccettabile. Ogni punto perso, soprattutto in casa e contro squadre di media classifica, pesa enormemente sull’equilibrio del campionato e sulle ambizioni rossonere.

Tare e la Necessità di Blindare la Squadra

La direzione inadeguata di Crezzini riaccende il dibattito sulla qualità arbitrale in Serie A e sulla necessità per i club di tutelarsi. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, deve agire su due fronti: non solo rinforzare la squadra per evitare che la rosa corta costringa Allegri all’arte di arrangiarsi, ma anche garantire che le prestazioni arbitrali non diventino un fattore destabilizzante per la mentalità e la serenità del gruppo.

Il pessimo voto assegnato dai giornali a Crezzini funge da monito per tutta la classe arbitrale, mentre il Diavolo è costretto a voltare pagina in fretta per preparare la prossima e cruciale sfida di Supercoppa a Riad.