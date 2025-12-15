Milan Sassuolo, Bucchioni netto: evidente la mancanza di un centravanti. Le parole. Segui le ultimissime

Il Milan si trova di fronte a una verità innegabile: la mancanza di un centravanti prolifico sta minando le ambizioni di vertice. Il curioso record negativo dei rossoneri di aver lasciato sette punti per strada contro le sole tre neopromosse(dopo il ko con la Cremonese e i pareggi con Pisa e Sassuolo) è il segnale più evidente di questa carenza. A ribadire la necessità di un uomo-gol sul mercato di gennaio è stato il collega Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW.

Secondo Bucchioni, se il Diavolo vuole davvero provare a vincere lo Scudetto, obiettivo per cui le possibilità esistono concretamente, l’acquisto di un attaccante di peso non è più rimandabile. Questa esigenza si fa ancora più marcataquando manca in campo Rafael Leão, l’esterno portoghese di straordinaria tecnica, il cui peso specifico nell’attacco è insostituibile.

Le Difficili Trattative di Igli Tare tra Zirkzee e Füllkrug

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, si sta muovendo su più direzioni per trovare la soluzione ideale in attacco, e la decisione finale sarà presa nei prossimi giorni. Il nome che piace di più è quello di Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese che ha già dimostrato di poter essere determinante in Serie A. Tuttavia, l’investimento richiestoda parte del Manchester (club proprietario del cartellino) spaventa: la società inglese è orientata soltanto alla vendita e non accetterà un prestito a gennaio.

L’alternativa concreta e molto intrigante è rappresentata da Niclas Füllkrug. Il centravanti tedesco è in rotta con il West Ham ed è un giocatore che, pur non essendo “un piacere per l’occhio”, è estremamente funzionale e fa gol. Secondo Bucchioni, sarebbe ideale per il gioco di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che predilige un attaccante in grado di far salire la squadra.

I Timori e la Concorrenza della Roma

Il timore principale su Füllkrug è l’inserimento nel calcio italiano. Zirkzee, invece, conosce già le dinamiche del nostro campionato, pur dovendo fare i conti con la concorrenza della Roma, che sta affrontando lo stesso identico problema del gol.

Tra le altre ipotesi scartate, Mauro Icardi, il cui profilo convince poco la dirigenza rossonera per diverse ragioni. Infine, la pista Pellegrino è bloccata: il Parma, in piena lotta salvezza in Serie B, non ha alcuna intenzione di cedere il difensore a gennaio. Tare ha poco tempo: la Supercoppa e la ripresa del campionato richiedono che Allegri abbia al più presto il suo uomo-gol.