Milan Sassuolo, Bartesaghi entra nella storia rossonera. Il pari lascia amarezza… Segui le ultimissime

La sfida tra Milan e Sassuolo, terminata 2-2, è stata una partita letteralmente a due facce, ricca di emozioni contrastantiper l’ambiente rossonero. Se da un lato l’ennesimo pareggio casalingo ha lasciato l’amaro in bocca a tutto il club, dall’altro si è celebrata l’impresa storica di Davide Bartesaghi.

Il giovane talento del vivaio milanista è diventato infatti il più giovane giocatore nella storia del Diavolo a segnare due reti con la maglia rossonera in Serie A. Un traguardo importante che non solo ha evitato la sconfitta alla squadra di casa, ma ha anche fornito una tangibile conferma dell’ottimo lavoro di sviluppo che il club meneghino sta portando avanti con il proprio settore giovanile.

La Gioia Storica vs l’Amarezza Tattica

L’exploit di Bartesaghi è stato immediatamente celebrato dalla stampa. I colleghi de Il QS, nell’edizione Il Giorno, hanno titolato “Bartesaghi, doppio sogno“, rifacendosi ovviamente alla doppietta che ha ribaltato, seppur parzialmente, l’esito del match.

Tuttavia, il titolo ha aggiunto un’osservazione fondamentale, che riporta l’attenzione sulla dimensione tattica e sulla classifica: “Ma per Allegri è un pari amaro“. Il tecnico livornese, Massimiliano Allegri, non può non recriminare sui due punti persi. Questo passo falso interno ha impedito al Milan di approfittare del contemporaneo passo falso del Napoli (il cui pareggio è arrivato a Udine), mancando l’opportunità di mantenere la testa della classifica o di staccare i rivali.

La Doppia Priorità di Igli Tare

L’amarezza di Allegri evidenzia ancora una volta la necessità urgente di intervenire sul mercato. Se l’exploit di Bartesaghi dimostra che le soluzioni interne e la qualità ci sono, il problema della mancanza di un centravanti affidabile e della fragilità difensiva non può essere più ignorato.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese, ha una doppia priorità:

Rinforzare l’attacco con un elemento di peso (come l’obiettivo Niclas Füllkrug) per risolvere la crisi realizzativache costa punti nelle partite chiave. Garantire stabilità alla rosa per far sì che la squadra di Allegri non disperda il potenziale dei giovani e la leadership dei veterani.

Solo così il Milan potrà evitare i pari amari e puntare con decisione alla Supercoppa e al rientro in Champions League, obiettivo fondamentale per il futuro del club.