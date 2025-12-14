Mercato Milan, Loftus-Cheek pedina di scambio? Clamorosa idea per gennaio, non se lo aspettava nessuno

Calciomercato
Mercato Milan, clamoroso intreccio con la Lazio in vista di gennaio: Loftus-Cheek in biancoceleste e Gila a Milanello? Ultime
L’inizio di stagione di Ruben Loftus-Cheek al Milan, nonostante le elevate aspettative per il suo ritorno da protagonista sotto la guida di Massimiliano Allegri, è stato finora al di sotto delle attese. Con soli 715 minuti giocati in campionato, i rumors su un suo possibile addio, persino nella sessione di gennaio, sono tornati prepotentemente.
Come riportato da Calciomercato.it, il centrocampista inglese desidera giocare con maggiore regolarità per assicurarsi un posto tra i convocati di Julian Nagelsmann per il prossimo Mondiale in vista della Nazionale.
Mercato Milan, ipotesi di scambio Loftus-Cheek-Gila
Con l’inglese che compirà 30 anni a gennaio e il contratto in scadenza fra un anno e mezzo (giugno 2027), difficilmente il Milan riuscirebbe a recuperare i quasi 20 milioni di euro spesi nel 2023. Per questo, il club rossonero potrebbe tentare di utilizzarlo come pedina di scambio per raggiungere altri obiettivi.
Proprio in queste ore, si è riaccesa la candidatura della Lazio di Maurizio Sarri, un grande estimatore di Loftus-Cheek, avendolo già allenato al Chelsea nella stagione che è stata la migliore della sua carriera.
Lo scenario più concreto vede Loftus-Cheek come chiave per sbloccare l’acquisto di Mario Gila, difensore spagnolo da tempo nel mirino del Milan (oltre che dell’Inter). Gila fu portato in biancoceleste nel 2022 dall’attuale DS rossonero, Igli Tare.
- La Richiesta: Il presidente Claudio Lotito, in particolare a gennaio, valuterebbe Gila circa 30 milioni di euro.
- Il Risparmio: L’inserimento di Loftus-Cheek nell’affare potrebbe teoricamente far abbassare la valutazione di circa 7/8 milioni.
L’operazione resta tuttavia complicata per via del pesante ingaggio dell’inglese: 4 milioni netti all’anno, una cifra ritenuta piuttosto alta per gli standard salariali della Lazio.