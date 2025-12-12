Loftus-Cheek dice addio al Milan a gennaio? Ecco perchè il centrocampista può lasciare il club rossonero

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, può lasciare Milanello a gennaio per giocare con più continuità. Le ultime

Nel centrocampo del Milan, Ruben Loftus-Cheek è il giocatore che non sta trovando lo spazio desiderato e che, per questo, potrebbe cambiare aria nella sessione di gennaio. L’eventuale cessione dell’inglese permetterebbe al Milan di incassare liquidità per aumentare il budget per la sessione di mercato invernale.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’idea della dirigenza è prendere almeno una punta – pur non volendo ripetere le operazioni dispendiose dell’anno scorso (50 milioni spesi) – e la partenza di Loftus-Cheek potrebbe agevolare questo piano, tenendo conto che, per ora, Santiago Gimenez dovrebbe restare.

Loftus-Cheek, la corsa al Mondiale e l’ingaggio

Il centrocampista classe ’96 ha espresso chiaramente il desiderio di giocare di più per rientrare nei piani del Ct Tuchel e far parte della lista dei convocati per il prossimo Mondiale con l’Inghilterra. Quella continuità che Allegri non sta riuscendo a garantirgli (è stato schierato quasi sempre a partita in corso) lo spinge a valutare l’addio, nonostante il contratto in scadenza solo a giugno 2027.

Ingaggio: Loftus-Cheek percepisce circa 4 milioni di euro netti a stagione, che al lordo salgono a 5,24 milioni grazie ai benefici del Decreto Crescita, una cifra che lo rende un’occasione di mercato per i club in cerca di un centrocampista duttile e fisico.

Tra le possibili destinazioni per l’ex Chelsea, si fanno insistenti alcune piste:

Napoli: Il club azzurro è interessato. Antonio Conte aveva già chiesto un centrocampista con le sue caratteristiche in estate. Si parla anche di un possibile scambio con Lorenzo Lucca , che a Napoli trova poco spazio e a gennaio dovrebbe rientrare il titolare Lukaku.

Il club azzurro è interessato. aveva già chiesto un centrocampista con le sue caratteristiche in estate. Si parla anche di un possibile con , che a Napoli trova poco spazio e a gennaio dovrebbe rientrare il titolare Lukaku. Lazio: L’altra italiana interessata è la Lazio, dove ritroverebbe Maurizio Sarri , che lo ha già allenato al Chelsea.

L’altra italiana interessata è la Lazio, dove ritroverebbe , che lo ha già allenato al Chelsea. Estero: Non mancano i sondaggi dall’Inghilterra e dalla Germania.

Loftus-Cheek a gennaio può dunque rappresentare la chiave per sbloccare il mercato in entrata del Milan.