Loftus-Cheek, accordo con il Milan: cessione possibile a gennaio ma a condizioni molto stringenti. No al prestito

Loftus-Cheek, c’è l’accordo con il Milan per una possibile cessione a gennaio ma solo a titolo definitivo e per una cifra congrua

La situazione di Ruben Loftus-Cheek rappresenta un nodo cruciale per il Milan nel mercato di gennaio. Il centrocampista inglese, come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, ha un obiettivo chiaro: aumentare il suo minutaggio nei prossimi mesi per conquistare la convocazione ai Mondiali 2026.

Thomas Tuchel, CT della Nazionale inglese, apprezza molto l’ex Chelsea, ma per essere preso in considerazione Loftus-Cheek deve giocare con continuità. Questo desiderio potrebbe spingere il giocatore a “decidere di partire” a gennaio.

Loftus-Cheek e le condizioni rigide del Milan: no al prestito

Tuttavia, il Milan non è disposto a svendere il giocatore e ha fissato paletti precisi per la sua cessione. Sebbene il club comprenda le motivazioni dell’inglese, un’uscita si concretizzerebbe solo a precise condizioni:

Introiti Immediati: I rossoneri «difficilmente potrebbe optare per un prestito» . La necessità è quella di incamerare introiti immediati che possano finanziare i rinforzi richiesti da Allegri (in primis l’attaccante).

I rossoneri . La necessità è quella di incamerare che possano finanziare i rinforzi richiesti da Allegri (in primis l’attaccante). Intreccio Complicato: Viene definito «complicato» anche l’intreccio che vedrebbe Loftus-Cheek al Napoli con Lorenzo Lucca a fare il percorso inverso, principalmente perché Lucca dovrebbe prima essere riscattato dal club azzurro dall’Udinese.

Il Milan è quindi aperto a negoziare solo una cessione a titolo definitivo in grado di massimizzare il guadagno, trasformando il sogno Mondiale dell’inglese in una risorsa finanziaria per il mercato in entrata.