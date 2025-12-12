Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Loftus-Cheek: l’inglese resta in Italia? Un club si muove

Calciomercato Milan, arriva una pesante indiscrezione su Loftus-Cheek: Sarri vorrebbe portarlo alla Lazio a gennaio. Ultime

La sessione di calciomercato invernale potrebbe riservare un clamoroso intreccio tra Milan e Lazio, con il centrocampo al centro delle manovre.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, avrebbe messo nel mirino un profilo di altissimo livello per rinforzare la sua mediana: Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, che al Milan sta valutando l’opzione di cambiare aria a gennaio per trovare maggiore continuità in vista del Mondiale 2026, è un vecchio pallino del tecnico toscano.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek alla Lazio? I paletti che rallentano la trattativa

Nonostante la chiara richiesta di Sarri, l’operazione per portare Loftus-Cheek a Roma si presenta tutt’altro che semplice ed è ostacolata da due fattori principali, entrambi legati alla sfera economica:

Ingaggio dell’inglese: Lo stipendio percepito dal centrocampista al Milan è ritenuto troppo elevato per i parametri della Lazio. Necessità di Cessioni: Per poter finanziare un colpo così importante, la Lazio dovrebbe prima realizzare una cessione eccellente.

Il nome che circola con maggiore insistenza come possibile “sacrificato” è quello di Matteo Guendouzi. Una sua partenza, a fronte di un’offerta ritenuta congrua dalla dirigenza biancoceleste, genererebbe le risorse necessarie per avviare una vera trattativa con il Milan per Loftus-Cheek.

L’interesse di Sarri è un ulteriore segnale che l’inglese ha estimatori in Serie A. Il Milan, dal canto suo, valuta la cessione solo alle «giuste condizioni» per poter poi reinvestire sul sostituto, un’uscita che potrebbe anche essere incrociata con un’operazione in Premier League, dove l’entourage del giocatore si sta già muovendo. Il destino di Loftus-Cheek, e indirettamente quello di Guendouzi, è destinato a infiammare la finestra di gennaio.