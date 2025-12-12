Mercato Milan, dilemma Loftus-Cheek: il centrocampista ha un desiderio, partenza decisiva per… Ultimissime

Mercato Milan, Loftus-Cheek continua a meditare su una possibile partenza a gennaio con l’obiettivo chiaro di andare ai Mondiali

Il calciomercato invernale del Milan non riguarderà solo la caccia all’attaccante, ma potrebbe veder partire anche un pezzo pregiato del centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, Ruben Loftus-Cheek sta coltivando un desiderio ambizioso: giocare il Mondiale 2026 con la Nazionale inglese.

Per realizzare questo sogno, l’inglese ha bisogno di una sola cosa: continuità. Se nei prossimi mesi il minutaggio non dovesse aumentare, Loftus-Cheek «potrebbe decidere di cambiare aria» a gennaio.

Mercato Milan, la necessità di minutaggio per Loftus-Cheek e l’interesse dalla Premier

La situazione di Loftus-Cheek è nota al suo entourage, che si sta già muovendo. Il centrocampista è molto apprezzato dal CT inglese Thomas Tuchel (che lo ha già allenato al Chelsea), ma per una chiamata in Nazionale è indispensabile scendere in campo con regolarità. Alcuni club inglesi hanno già sondato il terreno per capire le condizioni di un eventuale trasferimento.

Per Loftus-Cheek, le condizioni per l’addio sono chiare: deve trovare una squadra che gli garantisca il minutaggio necessario per convincere il commissario tecnico.

Anche per il Milan l’eventuale cessione dovrà avvenire solo alle «giuste condizioni», poiché la casella lasciata libera dall’inglese dovrà essere «riempita» con un sostituto di livello. L’ipotesi di uno scambio con il Napoli per Lorenzo Lucca è considerata, al momento, «complicato» da concretizzare.

Il paradosso del momento è che, in attesa del mercato e del pieno recupero degli infortunati, Loftus-Cheek è diventato una pedina essenziale. Verso la gara contro il Sassuolo, l’inglese è l’unico calciatore offensivo disponibile dietro Nkunku e Pulisic, dato che Leão e Gimenez sono indisponibili. Il centrocampista dovrà quindi dare il massimo prima di decidere il suo futuro.