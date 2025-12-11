Calciomercato Milan, Loftus-Cheek può davvero partire a gennaio! Accordo col club, l’inglese ha un obiettivo chiaro

Calciomercato Milan, conferme sul desiderio di Loftus-Cheek di giocare con maggiore continuità: possibile partenza a gennaio

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan si tinge di incertezza, dettata non solo da dinamiche interne al club, ma soprattutto dall’ambizione personale del centrocampista inglese: la partecipazione al Mondiale della prossima estate.

Secondo quanto riportato da Pietro Mazzara, Loftus-Cheek aspira a rientrare nelle scelte del CT Thomas Tuchel, soprattutto in vista del possibile allargamento delle liste Mondiali fino a 30 convocati. Per raggiungere questo obiettivo, l’inglese ha bisogno di giocare di più e con maggior frequenza.

I numeri di questa stagione con Massimiliano Allegri evidenziano la difficile posizione di Loftus-Cheek:

Ha disputato 15 partite ufficiali per un totale di soli 715 minuti , segnando un solo gol (contro il Lecce alla seconda giornata).

per un totale di soli , segnando un solo gol (contro il Lecce alla seconda giornata). È stato utilizzato in svariati ruoli (prima punta, mezzala, esterno destro a tutta fascia), ma la verità è che, a rosa completa, non rientra nei titolarissimi di Allegri.

La configurazione standard del centrocampo, infatti, prevede l’inamovibile trio formato da Fofana, Modric e Rabiot, con Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni. La posizione di comprimario è «non certamente quella ideale» per puntare alla convocazione in Nazionale.

La sensazione, sottolineata da Pietro Mazzara, è che Loftus-Cheek abbia espresso il suo meglio sotto la gestione Pioli, un periodo in cui i suoi numeri erano decisamente superiori:

Stagione 2023-24 (Con Pioli): 40 partite ufficiali, 10 gol segnati e 2860 minuti incamerati.

ufficiali, segnati e incamerati. Successivamente (Allegri): Drastico calo a sole 28 apparizioni ufficiali, nessun gol e appena 1384 minuti giocati.

Questo declino nel rendimento e nell’utilizzo, in parte legato anche a problemi fisici, spinge ora il centrocampista a guardarsi intorno.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek verso l’addio a gennaio?

L’imminente finestra di gennaio potrebbe correre in aiuto del calciatore. Si rumoreggia di primi interessamenti di club di Premier League per lui, mentre appare molto complicato un suo eventuale coinvolgimento in un’operazione incrociata con il Napoli per Lorenzo Lucca. Loftus-Cheek ha un solo target: giocare per andare al Mondiale.

Un’eventuale cessione a titolo definitivo di Loftus-Cheek non solo soddisferebbe l’esigenza del giocatore, ma rappresenterebbe anche un «boost» per il mercato in entrata del Milan. Il club di Allegri necessita infatti di: