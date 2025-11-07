Loftus Cheek, crescono le sue chance: verso Parma Milan. Chi gli lascerà il posto?

Loftus Cheek spinge per avere un posto da titolare in Parma Milan, match in programma domani sera allo Stadio Tardini

Cresce l’attesa in casa Milan per la prossima sfida di campionato contro il Parma, un match che, come sottolineato anche dal tecnico Massimiliano Allegri, sarà fondamentale per non perdere terreno in classifica. Le ultime indiscrezioni da Milanello, rilanciate da Sky Sport, riguardano in particolare il centrocampo, con un importante recupero che potrebbe stravolgere l’undici iniziale dei rossoneri.

Il Ritorno di Loftus-Cheek

La notizia principale è legata al rientro a pieno regime di Ruben Loftus-Cheek, il possente centrocampista inglese noto per la sua forza fisica e la capacità di rompere le linee avversarie con le sue incursioni. Dopo un periodo di stop dovuto a problemi fisici, l’ex Chelsea sembra aver recuperato la condizione ottimale, aumentando sensibilmente le sue chance di partire titolare contro i Crociati del Parma.

L’inglese, un elemento chiave per la sua duttilità tattica e il dinamismo che aggiunge alla manovra del Diavolo, potrebbe agire come mezzala, completando un reparto di altissimo profilo.

Il Ballottaggio in Mediana

Se il recupero di Loftus-Cheek è una certezza, la composizione esatta della mediana rimane in bilico. L’inglese, infatti, è dato in forte ballottaggio con Samuele Ricci, il giovane e promettente mediano italiano che ha dimostrato solidità e precisione nel ruolo di recuperatore di palloni.

A prescindere da chi la spunterà tra i due, il centrocampo del Milan sarà completato da due pilastri di caratura internazionale:

Youssouf Fofana: Il centrocampista francese, apprezzato per la sua aggressività e la notevole visione di gioco. Luka Modric: Il leggendario regista croato, Pallone d’Oro e faro del gioco rossonero, chiamato a dettare i tempi e a illuminare la manovra offensiva.

La scelta del tecnico Massimiliano Allegri, noto per la sua pragmatica attenzione all’equilibrio, dipenderà molto dal tipo di gara che vorrà impostare al Tardini, privilegiando l’impatto fisico di Loftus-Cheek o la maggiore copertura di Ricci.

Il Milan ha l’obbligo di vincere per consolidare la sua posizione in zona Champions, e l’inserimento di un giocatore del calibro dell’inglese rappresenta una freccia in più all’arco del Diavolo in un momento cruciale della stagione.