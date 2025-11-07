Convocati Nazionale, le scelte di Gattuso: ci sono due giocatori del Milan. La lista completa. Le ultimissime sui rossoneri

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha diramato la lista dei convocati, e una delle note più liete riguarda il Milan. Nonostante la lista non sia ricchissima di nomi rossoneri, la presenza di due pedine preziose per Massimiliano Allegri sottolinea il valore del lavoro svolto a Milanello e le scelte del direttore sportivo Igli Tare.

I convocati del Milan sono il difensore Matteo Gabbia e il centrocampista Samuele Ricci. Entrambi sono stati selezionati da Gattuso per contribuire al gruppo azzurro.

Matteo Gabbia è stato chiamato per rafforzare il reparto difensivo. La sua presenza è significativa e rappresenta un premio per la sua crescita costante e l’affidabilità dimostrata sotto la gestione Allegri. Il difensore rossonero affiancherà un reparto che include pilastri come Alessandro Bastoni e Giovanni Di Lorenzo.

A centrocampo, l’inclusione di Samuele Ricci testimonia la volontà del CT di dare spazio ai giovani di qualità che si stanno mettendo in luce in Serie A. Ricci, che si sta guadagnando il suo spazio nel Milan, si confronterà con elementi di esperienza come Nicolò Barella, Manuel Locatelli e l’ex compagno Sandro Tonali.

La lista di Gattuso è un mix di giovani (come Riccardo Calafiori e Francesco Pio Esposito) e veterani (come Gigi Donnarumma), ma l’enfasi sulla crescita dei due talenti del Milan è un chiaro segnale di come il club stia contribuendo al futuro della Nazionale.