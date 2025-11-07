Ricci jolly di Allegri e non solo: Gattuso pronto a dare una chance al centrocampista anche in Nazionale. Ultime

Connect with us

Ricci

Ricci, jolly prezioso per Massimiliano Allegri e non solo: anche Rino Gattuso è pronto a dargli una chance con la maglia dell’Italia

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola: «Ricci tuttofare. Jolly di Allegri, opzione Gattuso». Nelle ultime partite, complice l’assenza di Rabiot, Samuele Ricci ha giocato sempre titolare ed è stato il rossonero che «ha corso più di tutti».

Max Allegri ha esaltato la crescita dell’ex Torino, che pur giocando da mezzala, può essere schierato senza problemi anche da regista davanti alla difesa.

Questa versatilità e il rendimento costante hanno convinto anche il CT azzurro Rino Gattuso: in questa sosta per le Nazionali, Ricci dovrebbe essere tra i convocati e tornare così a vestire la maglia dell’Italia.

