Ricci, bella notizia per il centrocampista del Milan: pre-convocazione di Gattuso. Da definire ancora la situazione di Rabiot

Ricci, il centrocampista del Milan è stato pre-convocato da Gennaro Gattuso per i prossimi impegni dell’Italia. Da definire la situazione Rabiot

Il Milan guarda alla prossima sosta per le Nazionali con un mix di soddisfazione e cautela. Come riporta Luca Bianchin, il centrocampista Samuele Ricci è stato pre convocato da Rino Gattuso per le partite dell’Italia contro Moldova e Norvegia.

Per Ricci, l’attenzione della Nazionale arriva in un momento di grande forma: il centrocampista è stato titolare nelle ultime quattro partite di Serie A, consolidando il suo ruolo nel Milan di Massimiliano Allegri.

Ricci e il punto sugli infortunati

Se Ricci è in ascesa, il Milan deve gestire la situazione dei suoi infortunati. Il club ha ricevuto anche la pre convocazione per Adrien Rabiot da parte della Francia. Tuttavia, la situazione del francese, alle prese con un problema muscolare, è «ancora da definire». La speranza del Milan è che Rabiot possa sfruttare la pausa per recuperare completamente, evitando i rischi legati a un viaggio e a un impegno con la Nazionale.

È invece definitiva l’assenza di due pedine fondamentali dell’attacco: Santiago Gimenez e Christian Pulisic. Entrambi i giocatori «non andranno in nazionale» e resteranno a Milanello. Gimenez si fermerà per iniziare una terapia per la caviglia, mentre Pulisic, pur essendo recuperato per la prossima gara di campionato, completerà il suo percorso di riabilitazione in Italia, su decisione del CT Pochettino.