Rabiot fa felice Allegri? Pre-convocazione di Deschamps ma il centrocampista ha un’idea chiara in mente. Le ultime

Rabiot, il centrocampista è intenzionato a non rispondere alla pre-convocazione della Francia per recuperare completamente dall’infortunio

La situazione di Adrien Rabiot continua ad essere gestita con la massima cautela in casa Milan. Nonostante il centrocampista sia stato inserito nella lista dei pre-convocati dalla Nazionale francese, le indiscrezioni lasciano poco spazio ai dubbi.

Secondo quanto riporta Daniele Longo, l’ex juventino «non dovrebbe rispondere alla convocazione» della Francia.

Questa scelta, se confermata, rappresenta una mossa strategica concordata tra il Milan e il giocatore per tutelare la sua condizione fisica. Rabiot, infatti, è alle prese con una lesione muscolare e il riposo e le cure dedicate a Milanello sono ritenuti fondamentali per evitare ricadute.

Priorità al recupero totale

Il mancato viaggio e l’assenza dagli impegni della Nazionale permetteranno a Rabiot di sfruttare interamente la sosta per le Nazionali per smaltire completamente il problema al polpaccio. La delicatezza dell’infortunio aveva già suggerito al Milan di rimandare il suo rientro in campo, con il derby di Milano indicato come obiettivo primario per un ritorno al 100%.

Il centrocampista, un pilastro fondamentale nel progetto tattico di Massimiliano Allegri, è considerato cruciale per il prosieguo della stagione, soprattutto in vista del calendario serrato che attenderà il Milan alla ripresa del campionato. Avere un Rabiot pienamente recuperato e non affaticato dagli impegni della Francia è, per il club rossonero, un obiettivo prioritario, a costo di un piccolo “sacrificio” sportivo da parte del giocatore.