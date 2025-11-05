Rabiot, piano anti Francia: centrocampista pre-convocato da Deschamps ma il Milan e Allegri hanno una strategia precisa. Cosa sta succedendo

Rabiot, il centrocampista è stato inserito tra i pre-convocati della Francia ma il Milan preferirebbe restasse a Milano: la situazione

La situazione di Adrien Rabiot continua a tenere in ansia il Milan e la Nazionale francese. Il centrocampista rossonero, in fase di recupero dalla lesione muscolare, è tra i pre-convocati della Francia per le prossime amichevoli.

Tuttavia, gli obiettivi del club rossonero sono chiari e, come riporta la Gazzetta.it, «Il Milan preferirebbe restasse in Italia per smaltire la lesione». La sosta per le Nazionali, infatti, sarebbe un periodo ideale per Rabiot per completare il suo recupero a Milanello, lontano dallo stress dei viaggi e degli impegni internazionali.

Rientro al derby e l’intervento della Francia

La delicatezza del problema fisico di Rabiot suggerisce la massima cautela. Da quello che filtra a Milanello, la dirigenza e lo staff medico potrebbero decidere di rimandare il suo rientro in campo a un appuntamento cruciale: «la delicatezza del problema potrebbe indurre a rimandare al derby il ritorno di Rabiot».

Il rientro nel derby, previsto per il 23 novembre, darebbe al francese il tempo necessario per recuperare completamente, senza correre rischi in una fase delicata del campionato.

L’ottimismo del Milan è che questa prudenza venga condivisa anche dallo staff tecnico della Francia: «convincendo poi pure la Francia» a non utilizzarlo. La priorità per il Milan è la salute a lungo termine del giocatore, un pilastro fondamentale per le ambizioni Scudetto di Massimiliano Allegri.