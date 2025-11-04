Infortunio Rabiot, importanti aggiornamenti da Milanello: cosa filtra sul rientro del calciatore francese. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla trasferta di Parma e le buone notizie arrivano direttamente dal centro sportivo di Milanello, grazie alla dedizione di Adrien Rabiot.

Nonostante la giornata di lunedì fosse stata concessa come riposo dal tecnico dopo la fondamentale vittoria contro la Roma, il centrocampista francese ha dimostrato un encomiabile attaccamento alla maglia. Rabiot si è presentato comunque a Milanello per proseguire il suo percorso di recupero dall’infortunio al soleo rimediato con la sua Nazionale nel corso dell’ultima sosta.

Il francese si è sottoposto alle terapie di rito e ha svolto un’intensa sessione di allenamento personalizzato, fornendo ottime risposte sul campo allo staff medico e atletico rossonero. L’obiettivo primario di Rabiot è accorciare i tempi e mettersi il prima possibile a disposizione di Allegri per il rush finale prima della nuova pausa per le Nazionali.

La condizione di Rabiot sarà monitorata giorno per giorno con grande attenzione. Se nel corso della settimana il giocatore dovesse continuare a manifestare questi progressi positivi, non è affatto da escludere che Allegri possa decidere di aggregare Rabiot al gruppo in vista della trasferta di Parma.

La possibilità di vederlo almeno in panchina al “Tardini” il prossimo sabato è un’ipotesi che sta prendendo corpo, fornendo una risorsa importante in più per il centrocampo gestito dal DS Tare. Il rientro di Rabiot, anche solo parziale, darebbe maggiore profondità e opzioni tattiche al Milan in vista di una partita che i rossoneri non possono sbagliare.