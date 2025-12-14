Milan Sassuolo, i numeri neri contro le neopromosse: solo 2 punti in 3 gare. Il dato allarma Allegri

 Milan Sassuolo, i numeri neri contro le neopromosse
Milan Sassuolo, il dato contro le neopromosse allarma Allegri: solo due punti conquistati su nove disponibili

Nonostante la prima parte di stagione sia stata molto positiva per il Milan, costantemente nelle prime posizioni, esiste una netta nota negativa nel cammino dei rossoneri: gli scontri diretti contro le squadre neopromosse dalla Serie B.

Come evidenziato da Calciomercato.com, il bilancio contro Cremonese, Pisa e Sassuolo è drammatico:

  • Cremonese: Sconfitta per 2-1 in casa alla prima giornata.
  • Pisa: Pareggio per 2-2 a San Siro.
  • Sassuolo: Pareggio per 2-2 a San Siro.

Contro le tre formazioni provenienti dalla Serie B, il Milan ha raccolto un magro bottino di soli 2 punti in 3 partite. Ancora più preoccupante è il dato relativo ai gol: 5 reti fatte contro 6 reti subite. Questa fragilità difensiva, unita alla difficoltà nel finalizzare, rappresenta un ostacolo imprevisto nella corsa Scudetto dei rossoneri.

