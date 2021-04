Milan-Sassuolo 1-2: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Milan-Sassuolo 1-2: delude ancora una volta Leao. I rossoneri perdono e ora rischiano il sorpasso. Ecco le pagelle

Il Milan perde malamente a San Siro contro il Sassuolo, dopo un buon primo tempo. Ora la Champions League sarebbe a rischio. Il migliore in campo è Hakan Calhanoglu (7): «Bel gol che poteva essere fondamentale. È il farò che orienta la squadra. Ballando tra il centro e la fascia toglie riferimenti. Sfiora il secondo gol. Esce e il Sassuolo sorpassa, non è un caso».

Buona prova per Donnarumma (6,5). Sufficienza per Calabria, Kjaer, Dalot, Kessie e Saelemaekers. Mezzo voto in meno per Meité, Rebic e Mandzukic (5,5). Leao, Krunic e Tomori i peggiori (5).