Gentile: «Milan Roma? Per me il migliore in campo è stato lui»

Riccardo Gentile, è intervenuto a Sky Sport 24 commentando la vittoria del Milan ottenuta contro la Roma. Le sue parole:

«Tonali è stato il migliore in campo in assoluto, ha giocato una partita da leader e considerando la sua giovane età è una cosa che va sottolineata. Sono tante le note positive per il Milan, che contro la Roma ha affrontato una vera emergenza in difesa. Senza Tomori e Romagnoli, Kalulu e Gabbia hanno giocato un’ottima partita»