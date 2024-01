Milan-Roma, Olivier Giroud tornerà titolare al centro dell’attacco domani sera a San Siro: con lui Leao e Pulisic

Come riferito da Luca Bianchin, Stefano Pioli ha scelto Olivier Giroud come centravanti titolare per la sfida di domani sera tra Milan e Roma.

Ai suoi lati ci saranno Pulisic a destra e Leao a sinistra. Panchina per Jovic e Okafor.